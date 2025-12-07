Concert de Noël de la Chorale K-Rions VIHIERS Lys-Haut-Layon
Concert de Noël de la Chorale K-Rions VIHIERS Lys-Haut-Layon dimanche 7 décembre 2025.
Concert de Noël de la Chorale K-Rions
VIHIERS Salle des loisirs Leclerc Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – EUR
Début : 2025-12-07 15:30:00
2025-12-07
Concert de la chorale K-Rions.
La chorale est dirigée par Lise Leblanc, avec Jacques Foulonneau à la guitare, Jérémie Leblanc au cajon, Margot Leblanc à la flûte et Martin Bichon au piano. .
VIHIERS Salle des loisirs Leclerc Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 43 10 79 02 choralekrions@gmail.com
English :
Concert by the K-Rions choir.
German :
Konzert des Chors K-Rions.
Italiano :
Concerto del coro K-Rions.
Espanol :
Concierto del coro K-Rions.
