Concert de Noël de la Chorale K-Rions VIHIERS Lys-Haut-Layon

Concert de Noël de la Chorale K-Rions

VIHIERS Salle des loisirs Leclerc Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 15:30:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Concert de la chorale K-Rions.

La chorale est dirigée par Lise Leblanc, avec Jacques Foulonneau à la guitare, Jérémie Leblanc au cajon, Margot Leblanc à la flûte et Martin Bichon au piano. .

VIHIERS Salle des loisirs Leclerc Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 43 10 79 02 choralekrions@gmail.com

English :

Concert by the K-Rions choir.

German :

Konzert des Chors K-Rions.

Italiano :

Concerto del coro K-Rions.

Espanol :

Concierto del coro K-Rions.

