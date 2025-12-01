Concert de Noël de la chorale La Chantonge Temple protestant Saintes

Concert de Noël de la chorale La Chantonge

Temple protestant 2 cours Reverseaux Saintes Charente-Maritime

Début : 2025-12-14 17:00:00

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Chants traditionnels de différents pays. La musique transcende les frontières . Le programme présente la variété et la beauté fascinante de la musique de Noël avec des œuvres festives et joyeuses.

Temple protestant 2 cours Reverseaux Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 51 52 76

English :

Traditional songs from different countries. Music transcends borders. The program presents the variety and fascinating beauty of Christmas music with festive and joyful works.

German :

Traditionelle Lieder aus verschiedenen Ländern. Musik überschreitet Grenzen . Das Programm präsentiert die Vielfalt und faszinierende Schönheit der Weihnachtsmusik mit festlichen und fröhlichen ?werken.

Italiano :

Canzoni tradizionali di diversi Paesi. Musica che trascende i confini. Il programma mostra la varietà e l’affascinante bellezza della musica natalizia, con opere che sono sia festive che gioiose.

Espanol :

Canciones tradicionales de distintos países. Música que trasciende fronteras. El programa muestra la variedad y la fascinante belleza de la música navideña, con obras a la vez festivas y alegres.

L’événement Concert de Noël de la chorale La Chantonge Saintes a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge