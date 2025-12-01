Concert de Noël de la chorale La Chantonge Temple protestant Saintes
Concert de Noël de la chorale La Chantonge Temple protestant Saintes dimanche 14 décembre 2025.
Concert de Noël de la chorale La Chantonge
Temple protestant 2 cours Reverseaux Saintes Charente-Maritime
Début : 2025-12-14 17:00:00
fin : 2025-12-14
2025-12-14
Chants traditionnels de différents pays. La musique transcende les frontières . Le programme présente la variété et la beauté fascinante de la musique de Noël avec des œuvres festives et joyeuses.
Temple protestant 2 cours Reverseaux Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 51 52 76
English :
Traditional songs from different countries. Music transcends borders. The program presents the variety and fascinating beauty of Christmas music with festive and joyful works.
German :
Traditionelle Lieder aus verschiedenen Ländern. Musik überschreitet Grenzen . Das Programm präsentiert die Vielfalt und faszinierende Schönheit der Weihnachtsmusik mit festlichen und fröhlichen ?werken.
Italiano :
Canzoni tradizionali di diversi Paesi. Musica che trascende i confini. Il programma mostra la varietà e l’affascinante bellezza della musica natalizia, con opere che sono sia festive che gioiose.
Espanol :
Canciones tradicionales de distintos países. Música que trasciende fronteras. El programa muestra la variedad y la fascinante belleza de la música navideña, con obras a la vez festivas y alegres.
