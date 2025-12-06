Concert de Noël de la chorale L’écho des cent vallées Sauveterre-de-Rouergue
Concert de Noël de la chorale L’écho des cent vallées Sauveterre-de-Rouergue samedi 6 décembre 2025.
Concert de Noël de la chorale L’écho des cent vallées
Église Saint-Loup de Jouels Sauveterre-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Sous la direction de Valérie Devals.
Organisé par le club Les trois clochers Sauveterre Jouels Albagnac .
Église Saint-Loup de Jouels Sauveterre-de-Rouergue 12800 Aveyron Occitanie +33 6 98 06 58 33
English :
Edited by Valérie Devals.
German :
Unter der Leitung von Valérie Devals.
Italiano :
Sotto la direzione di Valérie Devals.
Espanol :
Bajo la dirección de Valérie Devals.
L’événement Concert de Noël de la chorale L’écho des cent vallées Sauveterre-de-Rouergue a été mis à jour le 2025-11-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)