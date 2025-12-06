Concert de Noël de la chorale L’écho des cent vallées Sauveterre-de-Rouergue

Concert de Noël de la chorale L’écho des cent vallées

Église Saint-Loup de Jouels Sauveterre-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Sous la direction de Valérie Devals.

Organisé par le club Les trois clochers Sauveterre Jouels Albagnac .

Église Saint-Loup de Jouels Sauveterre-de-Rouergue 12800 Aveyron Occitanie +33 6 98 06 58 33

English :

Edited by Valérie Devals.

German :

Unter der Leitung von Valérie Devals.

Italiano :

Sotto la direzione di Valérie Devals.

Espanol :

Bajo la dirección de Valérie Devals.

