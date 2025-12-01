Concert de Noël de la chorale Sainte-Cécile Place du Moutier Combourg
Concert de Noël de la chorale Sainte-Cécile Place du Moutier Combourg dimanche 21 décembre 2025.
Place du Moutier Eglise Notre-Dame Combourg Ille-et-Vilaine
Début : 2025-12-21 15:00:00
Fidèle à sa tradition, la chorale Sainte-Cécile de Combourg propose son concert de Noël. Le programme comprendra des chants de Noël issus de mélodies classiques (Vivaldi, Daquin..), des noëls d’Europe et des noëls traditionnels.
Un rendez-vous musical à ne pas manquer pour entrer dans la magie des fêtes. .
Place du Moutier Eglise Notre-Dame Combourg 35270 Ille-et-Vilaine Bretagne
