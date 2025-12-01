Concert de Noël de la chorale Sainte-Cécile Place du Moutier Combourg

Concert de Noël de la chorale Sainte-Cécile

Place du Moutier Eglise Notre-Dame Combourg Ille-et-Vilaine

Début : 2025-12-21 15:00:00

fin : 2025-12-21

2025-12-21

Fidèle à sa tradition, la chorale Sainte-Cécile de Combourg propose son concert de Noël. Le programme comprendra des chants de Noël issus de mélodies classiques (Vivaldi, Daquin..), des noëls d’Europe et des noëls traditionnels.

Un rendez-vous musical à ne pas manquer pour entrer dans la magie des fêtes. .

