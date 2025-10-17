CONCERT DE NOËL DE LA LYRE SPECTACLE MUSICAL

Chalindrey Haute-Marne

2025-12-21

2025-12-21

2025-12-21

Le concert de Noël de La Lyre de Chalindrey prendra cette année la forme d’un spectacle musical scénarisé sous forme de théâtre de marionnettes, avec la collaboration du Théâtre de Chalindrey .

Avec les musiques traditionnelles de Noël, le conte, en fil rouge, librement inspiré de La Pastorale des Santons de Provence , de Yvan Audiard , sera animé par des animaux-marionnettes racontant Noël à leur manière.

Le titre Quand les Animaux sauvent Noël , est à lui seul tout un programme; de nombreuses surprises attendront les spectateurs tant en extérieur: où ils pourront rencontrer les héros de l’histoire en vrai , qu’à l’intérieur de la salle.

Les élèves de l’Ecole de Musique de La Lyre y trouveront leur place avec deux chansons de…Noël.

Le spectacle sera donné 3 fois à 11h, à 14h 30 et à 16h30, avec une ouverture de l’accès aux animaux à 10h.

Bien entendu, les enfants de tous âges auront la visite du Père Noël

Centre Socio Culturel Chalindrey 52600 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 88 64 11 communication@lalyre.fr

