Concert de Noël de la Maîtrise de Reims Place du Cardinal Luçon Reims vendredi 12 décembre 2025.
Place du Cardinal Luçon Cathédrale de Reims Reims Marne
Début : 2025-12-12 20:00:00
2025-12-12
Tout public
La Maîtrise de Reims présente son traditionnel concert de Noël, avec ses chœurs d’enfants et le chœur d’hommes qui aura lieu le Vendredi 12 décembre 2025 à 20h00 à la Cathédrale Notre-Dame de Reims.
150 choristes qui vont vous partager leur passion musicale au cœur de notre belle Cathédrale. Ils uniront leur voix principalement sur des chants Gospels et traditionnels américains. .
