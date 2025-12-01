Concert de Noël de la Maîtrise de Reims Place du Cardinal Luçon Reims

Concert de Noël de la Maîtrise de Reims

Place du Cardinal Luçon Cathédrale de Reims Reims Marne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 20:00:00

fin : 2025-12-12 22:00:00

Date(s) :

2025-12-12

Tout public

La Maîtrise de Reims présente son traditionnel concert de Noël, avec ses chœurs d’enfants et le chœur d’hommes qui aura lieu le Vendredi 12 décembre 2025 à 20h00 à la Cathédrale Notre-Dame de Reims.

150 choristes qui vont vous partager leur passion musicale au cœur de notre belle Cathédrale. Ils uniront leur voix principalement sur des chants Gospels et traditionnels américains. .

Place du Cardinal Luçon Cathédrale de Reims Reims 51100 Marne Grand Est maitrise@notredamereims.com

English : Concert de Noël de la Maîtrise de Reims

L’événement Concert de Noël de la Maîtrise de Reims Reims a été mis à jour le 2025-11-26 par Reims Tourisme & Congrès