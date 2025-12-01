Concert de Noël de la Maîtrise du Conservatoire Eglise de la Sainte Famille Istres

Concert de Noël de la Maîtrise du Conservatoire

Mardi 16 décembre 2025 à partir de 19h. Eglise de la Sainte Famille Boulevard Paul Painlevé Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-16 19:00:00

Concert de Noël gratuit en entrée libre à l’Église Sainte Famille, par le Conservatoire de Musique Michel Petrucciani

Eglise de la Sainte Famille Boulevard Paul Painlevé Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 47 10 30

English :

Free admission Christmas concert at Église Sainte Famille, by Conservatoire de Musique Michel Petrucciani

German :

Kostenloses Weihnachtskonzert bei freiem Eintritt in der Kirche Sainte Famille, vom Conservatoire de Musique Michel Petrucciani

Italiano :

Concerto di Natale gratuito all’Église Sainte Famille, a cura del Conservatorio di Musica Michel Petrucciani

Espanol :

Concierto de Navidad gratuito en la Église Sainte Famille, a cargo del Conservatorio de Música Michel Petrucciani

