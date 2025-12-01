Concert de Noël de la Maîtrise du Conservatoire Eglise de la Sainte Famille Istres
Mardi 16 décembre 2025 à partir de 19h. Eglise de la Sainte Famille Boulevard Paul Painlevé Istres Bouches-du-Rhône
Début : 2025-12-16 19:00:00
fin : 2025-12-16
2025-12-16
Concert de Noël gratuit en entrée libre à l’Église Sainte Famille, par le Conservatoire de Musique Michel Petrucciani
Eglise de la Sainte Famille Boulevard Paul Painlevé Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 47 10 30
English :
Free admission Christmas concert at Église Sainte Famille, by Conservatoire de Musique Michel Petrucciani
German :
Kostenloses Weihnachtskonzert bei freiem Eintritt in der Kirche Sainte Famille, vom Conservatoire de Musique Michel Petrucciani
Italiano :
Concerto di Natale gratuito all’Église Sainte Famille, a cura del Conservatorio di Musica Michel Petrucciani
Espanol :
Concierto de Navidad gratuito en la Église Sainte Famille, a cargo del Conservatorio de Música Michel Petrucciani
