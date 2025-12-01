Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert de Noël de la Maîtrise du Conservatoire Eglise de la Sainte Famille Istres

Concert de Noël de la Maîtrise du Conservatoire Eglise de la Sainte Famille Istres mardi 16 décembre 2025.

Concert de Noël de la Maîtrise du Conservatoire

Mardi 16 décembre 2025 à partir de 19h. Eglise de la Sainte Famille Boulevard Paul Painlevé Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-16 19:00:00
fin : 2025-12-16

Date(s) :
2025-12-16

Concert de Noël gratuit en entrée libre à l’Église Sainte Famille, par le Conservatoire de Musique Michel Petrucciani
  .

Eglise de la Sainte Famille Boulevard Paul Painlevé Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 47 10 30 

English :

Free admission Christmas concert at Église Sainte Famille, by Conservatoire de Musique Michel Petrucciani

German :

Kostenloses Weihnachtskonzert bei freiem Eintritt in der Kirche Sainte Famille, vom Conservatoire de Musique Michel Petrucciani

Italiano :

Concerto di Natale gratuito all’Église Sainte Famille, a cura del Conservatorio di Musica Michel Petrucciani

Espanol :

Concierto de Navidad gratuito en la Église Sainte Famille, a cargo del Conservatorio de Música Michel Petrucciani

L’événement Concert de Noël de la Maîtrise du Conservatoire Istres a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de Tourisme d’Istres