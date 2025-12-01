Concert de Noël de la Maîtrise Sainte-Philomène Haguenau

Concert de Noël de la Maîtrise Sainte-Philomène

Rue Saint-Georges Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-19 20:00:00

fin : 2025-12-19 21:00:00

Date(s) :

2025-12-19

Plongez dans la magie de Noël avec les voix angéliques de la Maîtrise Sainte-Philomène ! Au programme chants traditionnels, œuvres sacrées et mélodies festives qui réchaufferont les cœurs en cette période de l’Avent.

Plongez dans la magie de Noël avec les voix angéliques de la Maîtrise Sainte-Philomène !

Au programme chants traditionnels, œuvres sacrées et mélodies festives qui réchaufferont les cœurs en cette période de l’Avent.

Sous la direction de Nicolas Wittner, les jeunes chanteurs vous invitent à partager un moment d’émotion et de lumière, où musique et esprit de Noël se rencontrent.

Un rendez-vous incontournable pour célébrer ensemble la beauté et la joie de Noël ! 0 .

Rue Saint-Georges Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 07 15 15 contact@afmsph.fr

English :

Immerse yourself in the magic of Christmas with the angelic voices of the Maîtrise Sainte-Philomène! On the program: traditional carols, sacred works and festive melodies to warm hearts this Advent season.

German :

Tauchen Sie mit den engelsgleichen Stimmen der Maîtrise Sainte-Philomène in den Zauber der Weihnachtszeit ein! Auf dem Programm stehen traditionelle Lieder, geistliche Werke und festliche Melodien, die die Herzen in der Adventszeit erwärmen werden.

Italiano :

Immergetevi nella magia del Natale con le voci angeliche della Maîtrise Sainte-Philomène! In programma: canti tradizionali, opere sacre e melodie festive per riscaldare i cuori in questo periodo di Avvento.

Espanol :

Sumérjase en la magia de la Navidad con las voces angelicales de la Maîtrise Sainte-Philomène En el programa: villancicos tradicionales, obras sacras y melodías festivas para calentar los corazones en este tiempo de Adviento.

L’événement Concert de Noël de la Maîtrise Sainte-Philomène Haguenau a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau