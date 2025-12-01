Concert de Noel de la Maitrise Sainte Philomène Haguenau

Concert de Noel de la Maitrise Sainte Philomène

5 Rue du Presbitère Haguenau Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-12-19 20:00:00

La Maîtrise Sainte Philomène de Haguenau, sous la direction de Nicolas Wittner, vous invite à plonger dans l’esprit de Noël à travers un concert dédié, dans le magnifique cadre de l’Eglise Saint George.

English :

The Maîtrise Sainte Philomène de Haguenau, under the direction of Nicolas Wittner, invites you to immerse yourself in the spirit of Christmas with a dedicated concert in the magnificent setting of the Eglise Saint George.

German :

Die Maîtrise Sainte Philomène de Haguenau, unter der Leitung von Nicolas Wittner, lädt Sie ein, mit einem eigenen Konzert in der wunderschönen Kirche Saint George in den Geist der Weihnacht einzutauchen.

Italiano :

La Maîtrise Sainte Philomène de Haguenau, diretta da Nicolas Wittner, vi invita a immergervi nello spirito del Natale con un concerto dedicato nella splendida cornice della Chiesa di San Giorgio.

Espanol :

La Maîtrise Sainte Philomène de Haguenau, dirigida por Nicolas Wittner, le invita a sumergirse en el espíritu de la Navidad con un concierto dedicado en el magnífico marco de la iglesia de San Jorge.

