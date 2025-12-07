Concert de Noël de la musique municipale Betschdorf

32 Grand Rue Betschdorf Bas-Rhin

Dimanche 2025-12-07 16:30:00

[NOEL EN OUTRE FORET] Concert de Noël donné par la musique municipale de Betschdorf.

Dans le cadre de Noël en Outre-forêt, profitez de ce concert de Noël donné par la musique municipale de Betschdorf. 0 .

32 Grand Rue Betschdorf 67660 Bas-Rhin Grand Est musique.betschdorf@gmail.com

English :

[NOEL EN OUTRE FORET] Christmas concert by the Betschdorf municipal band.

German :

[NOEL EN OUTRE FORET] Weihnachtskonzert der Stadtmusik von Betschdorf.

Italiano :

[Concerto di Natale della banda municipale di Betschdorf.

Espanol :

[NOEL EN OUTRE FORET] Concierto de Navidad de la banda municipal de Betschdorf.

