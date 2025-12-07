Concert de Noël de la musique municipale Betschdorf
Concert de Noël de la musique municipale Betschdorf dimanche 7 décembre 2025.
Concert de Noël de la musique municipale
32 Grand Rue Betschdorf Bas-Rhin
Début : Dimanche 2025-12-07 16:30:00
[NOEL EN OUTRE FORET] Concert de Noël donné par la musique municipale de Betschdorf.
Dans le cadre de Noël en Outre-forêt, profitez de ce concert de Noël donné par la musique municipale de Betschdorf. 0 .
32 Grand Rue Betschdorf 67660 Bas-Rhin Grand Est musique.betschdorf@gmail.com
English :
[NOEL EN OUTRE FORET] Christmas concert by the Betschdorf municipal band.
German :
[NOEL EN OUTRE FORET] Weihnachtskonzert der Stadtmusik von Betschdorf.
Italiano :
[Concerto di Natale della banda municipale di Betschdorf.
Espanol :
[NOEL EN OUTRE FORET] Concierto de Navidad de la banda municipal de Betschdorf.
