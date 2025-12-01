Concert de Noël de la Musique Municipale de Brumath Brumath

Concert de Noël de la Musique Municipale de Brumath

29 Rue André Malraux Brumath Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-12-13 20:00:00

Concert de Noël de la Musique Municipale de Brumath.

La Musique Municipale de Brumath donne son concert de Noël, il s’agit cette année d’un concert solidaire avec la participation des Troubadours, de plusieurs chorales, des intervenants surprises, un concert haut en couleur et en acrobaties !

Dès 18h30 Marché de Noël des artisans de la région .

English :

Christmas concert by the Musique Municipale de Brumath.

German :

Weihnachtskonzert der Musique Municipale de Brumath.

Italiano :

Concerto di Natale della Banda municipale di Brumath.

Espanol :

Concierto de Navidad de la Banda Municipal de Brumath.

