Concert de Noël de la Musique Union de Preuschdorf Wissembourg

Concert de Noël de la Musique Union de Preuschdorf

Avenue de la Sous-Préfecture Wissembourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-29 17:00:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Plongez dans l’esprit des fêtes avec une harmonie d’environ 80 musiciens passionnés, qui vous feront voyager à travers un programme de Noël riche et varié. Des belles mélodies traditionnelles aux compositions plus récentes pleines d’énergie et d’émotion. Venez pour un moment hors du temps, rempli de musique, de partage et de féerie !

Dons reversés à la Conférence Saint Vincent de Paul.

info.mup67@gmail.com

English :

Come and enjoy a timeless moment of music, sharing and enchantment!

German :

Kommen Sie für einen zeitlosen Moment voller Musik, Austausch und Zauberei!

Italiano :

Venite a godervi un momento fuori dal tempo, pieno di musica, condivisione e incanto!

Espanol :

Venga a disfrutar de un momento fuera del tiempo, lleno de música, convivencia y encanto

