Concert de Noël de la Pré-Maitrise Haguenau

Concert de Noël de la Pré-Maitrise Haguenau vendredi 12 décembre 2025.

Concert de Noël de la Pré-Maitrise

Rue du Maréchal Foch Haguenau Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-12-12 19:00:00

fin : 2025-12-12 20:30:00

2025-12-12

Dans le cadre des fêtes de fin d’année, la Pré-Maîtrise Sainte Philomène vous propose un concert de Noël empreint de fraîcheur et de joie. Les jeunes chanteurs partageront avec le public des chants traditionnels et des pièces festives pour célébrer ensemble la magie de Noël.

Rue du Maréchal Foch Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est davide.petrillo@agglo-haguenau.fr

English :

As part of the festive season, the Pré-Maîtrise Sainte Philomène presents a Christmas concert full of freshness and joy. The young singers will share with the audience traditional carols and festive pieces to celebrate the magic of Christmas together.

German :

Im Rahmen der Feierlichkeiten zum Jahresende bietet Ihnen die Pré-Maîtrise Sainte Philomène ein Weihnachtskonzert, das von Frische und Freude geprägt ist. Die jungen Sänger werden mit dem Publikum traditionelle Lieder und festliche Stücke teilen, um gemeinsam den Zauber von Weihnachten zu feiern.

Italiano :

Nell’ambito delle festività natalizie, la Pré-Maîtrise Sainte Philomène propone un concerto di Natale pieno di freschezza e gioia. I giovani cantanti condivideranno con il pubblico canzoni tradizionali e brani festivi per celebrare insieme la magia del Natale.

Espanol :

En el marco de las fiestas navideñas, el Pré-Maîtrise Sainte Philomène ofrece un concierto de Navidad lleno de frescura y alegría. Los jóvenes cantantes compartirán con el público canciones tradicionales y piezas festivas para celebrar juntos la magia de la Navidad.

