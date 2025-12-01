Concert de Noël de la Pré-Maîtrise Sainte-Philomène Haguenau

Concert de Noël de la Pré-Maîtrise Sainte-Philomène Haguenau vendredi 12 décembre 2025.

Concert de Noël de la Pré-Maîtrise Sainte-Philomène

Place Albert Schweitzer Haguenau Bas-Rhin

Vendredi 2025-12-12 19:00:00

2025-12-12 20:00:00

2025-12-12

Retrouvez les jeunes élèves de la Pré-Maîtrise Sainte-Philomène pour un conte de Noël pour enfants Hansel et Gretel.

Place Albert Schweitzer Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 07 15 15 contact@afmsph.fr

English :

Join the young students of the Pré-Maîtrise Sainte-Philomène for a children’s Christmas story: Hansel and Gretel.

German :

Treffen Sie sich mit den jungen Schülern der Pré-Maîtrise Sainte-Philomène zu einem Weihnachtsmärchen für Kinder: Hänsel und Gretel.

Italiano :

Unitevi ai giovani studenti della Pré-Maîtrise Sainte-Philomène per una storia di Natale per bambini: Hansel e Gretel.

Espanol :

Únase a los jóvenes alumnos del Pré-Maîtrise Sainte-Philomène para disfrutar de un cuento infantil de Navidad: Hansel y Gretel.

