Concert de Noël de la Pré-Maîtrise Sainte-Philomène Haguenau
Concert de Noël de la Pré-Maîtrise Sainte-Philomène Haguenau vendredi 12 décembre 2025.
Concert de Noël de la Pré-Maîtrise Sainte-Philomène
Place Albert Schweitzer Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-12-12 19:00:00
fin : 2025-12-12 20:00:00
Date(s) :
2025-12-12
Retrouvez les jeunes élèves de la Pré-Maîtrise Sainte-Philomène pour un conte de Noël pour enfants Hansel et Gretel.
Retrouvez les jeunes élèves de la Pré-Maîtrise Sainte-Philomène pour un conte de Noël pour enfants Hansel et Gretel. 0 .
Place Albert Schweitzer Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 07 15 15 contact@afmsph.fr
English :
Join the young students of the Pré-Maîtrise Sainte-Philomène for a children’s Christmas story: Hansel and Gretel.
German :
Treffen Sie sich mit den jungen Schülern der Pré-Maîtrise Sainte-Philomène zu einem Weihnachtsmärchen für Kinder: Hänsel und Gretel.
Italiano :
Unitevi ai giovani studenti della Pré-Maîtrise Sainte-Philomène per una storia di Natale per bambini: Hansel e Gretel.
Espanol :
Únase a los jóvenes alumnos del Pré-Maîtrise Sainte-Philomène para disfrutar de un cuento infantil de Navidad: Hansel y Gretel.
L’événement Concert de Noël de la Pré-Maîtrise Sainte-Philomène Haguenau a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau