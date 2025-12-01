Concert de Noël de la Société Musicale Sully-sur-Loire
Concert de Noël de la Société Musicale Sully-sur-Loire samedi 20 décembre 2025.
Concert de Noël de la Société Musicale
Eglise Saint Ythier Sully-sur-Loire Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Samedi 2025-12-20 20:00:00
Comme chaque année la Société Musicale de Sully sur Loire vous invite à son concert de Noël. .
Eglise Saint Ythier Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 80 26 09 25 contact@harmoniedesully.com
