Concert de Noël de l’Académie du Tambourin Auditorium du Conservatoire Darius Milhaud Aix-en-Provence

Concert de Noël de l’Académie du Tambourin Auditorium du Conservatoire Darius Milhaud Aix-en-Provence samedi 20 décembre 2025.

Concert de Noël de l’Académie du Tambourin

Samedi 20 décembre 2025 à partir de 20h30. Auditorium du Conservatoire Darius Milhaud 380 Avenue Mozart Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 20:30:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Depuis sa création en 1989, l’Académie du Tambourin, propose dans la période de l’Avent un Concert de Noël toujours très remarqué et très suivi. Le programme se compose de musiques anciennes et contemporaines dans des arrangements de style orchestral.

L’Académie du Tambourin, le célèbre ensemble de tambourinaires virtuoses placé sous la direction de Maurice Guis, donne chaque année, le concert de Noël.

On sait que les tambourinaires provençaux ont toujours été curieux de musiques inattendues. En effet étant tous parallèlement musiciens d’orchestre, ils avaient accès à tous les répertoires, notamment à celui des orchestres. Les tambourinaires contemporains continuent cette tradition en adoptant des transcriptions et des créations des plus diverses. .

Auditorium du Conservatoire Darius Milhaud 380 Avenue Mozart Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Since its creation in 1989, the Académie du Tambourin has been offering a Christmas Concert during the Advent season, which is always well-received and well-attended. The program features early and contemporary music in orchestral arrangements.

German :

Seit ihrer Gründung im Jahr 1989 veranstaltet die Académie du Tambourin in der Adventszeit ein Weihnachtskonzert, das immer viel Beachtung findet und sehr gut besucht ist. Das Programm besteht aus alter und zeitgenössischer Musik in orchestralen Arrangements.

Italiano :

Dalla sua fondazione nel 1989, l’Académie du Tambourin organizza un concerto di Natale durante il periodo dell’Avvento, che è sempre un evento popolare e ben frequentato. Il programma prevede musica antica e contemporanea in arrangiamenti orchestrali.

Espanol :

Desde su fundación en 1989, la Académie du Tambourin organiza un Concierto de Navidad durante el periodo de Adviento, que siempre es un acontecimiento popular y muy concurrido. El programa incluye música antigua y contemporánea en arreglos orquestales.

L’événement Concert de Noël de l’Académie du Tambourin Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-09-24 par Office de Tourisme d’Aix en Provence