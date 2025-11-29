Concert de Noël de l’accordéon club Pelzkappel

19 rue des juifs Bergheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Samedi 2025-11-29 17:00:00

fin : 2025-11-29

2025-11-29

Au cœur de l’ancienne synagogue de Bergheim, clôturez votre journée par ce concert proposé par l’accordéon club Pelzkappel.

Au coeur de la synagogue de Bergheim, l'accordéon club se réunit pour vous proposer une pause musicale pour clôturer votre journée.

19 rue des juifs Bergheim 68750 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 mairie.bergheim@orange.fr

English :

In the heart of Bergheim’s former synagogue, round off your day with a concert by the Pelzkappel accordion club.

German :

In der ehemaligen Synagoge von Bergheim können Sie Ihren Tag mit einem Konzert des Akkordeonklubs Pelzkappel ausklingen lassen.

Italiano :

Nel cuore dell’antica sinagoga di Bergheim, concludete la giornata con un concerto del club di fisarmoniche Pelzkappel.

Espanol :

En el corazón de la antigua sinagoga de Bergheim, complete su jornada con un concierto del club de acordeón Pelzkappel.

L’événement Concert de Noël de l’accordéon club Pelzkappel Bergheim a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr