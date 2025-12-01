Concert de Noël de l’Echo de Kaysersberg Turckheim

Concert de Noël de l’Echo de Kaysersberg

Rue du Conseil Turckheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Dimanche 2025-12-21 17:30:00

2025-12-21

Concert de Noël par les accordéonistes de l’Echo de Kaysersberg

Rue du Conseil Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 27 06 18

English :

Christmas concert by the Echo de Kaysersberg accordionists

German :

Weihnachtskonzert der Akkordeonisten des Echo de Kaysersberg

Italiano :

Concerto di Natale dei fisarmonicisti dell’Echo de Kaysersberg

Espanol :

Concierto de Navidad de los acordeonistas del Eco de Kaysersberg

