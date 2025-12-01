Concert de Noël de l’Echo de Kaysersberg Turckheim
Rue du Conseil Turckheim Haut-Rhin
Début : Dimanche 2025-12-21 17:30:00
fin : 2025-12-21 18:30:00
2025-12-21
Concert de Noël par les accordéonistes de l’Echo de Kaysersberg
Rue du Conseil Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 27 06 18
English :
Christmas concert by the Echo de Kaysersberg accordionists
German :
Weihnachtskonzert der Akkordeonisten des Echo de Kaysersberg
Italiano :
Concerto di Natale dei fisarmonicisti dell’Echo de Kaysersberg
Espanol :
Concierto de Navidad de los acordeonistas del Eco de Kaysersberg
