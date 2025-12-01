Concert de Noël de l’Echo du Strangenberg Westhalten
Concert de Noël de l’Echo du Strangenberg Westhalten dimanche 21 décembre 2025.
rue de l’église Westhalten Haut-Rhin
Début : Dimanche 2025-12-21 15:30:00
Retrouvez 60 musiciens sur scène, l’Echo du Strangenberg avec la participation de leurs amis du Pfaff Music Band, pour vivre un beau moment de détente et d’enchantement avec des morceaux de concert de musiques classiques et contemporaines, et bien évidemment des morceaux sur le thème de Noël.
rue de l’église Westhalten 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 01 17 accueil.mairie@westhalten.fr
English :
Join 60 musicians on stage, the Echo du Strangenberg and their friends from the Pfaff Music Band, for a relaxing and enchanting concert of classical and contemporary music, and of course Christmas-themed pieces.
German :
Treffen Sie 60 Musiker auf der Bühne, das Echo du Strangenberg mit der Beteiligung ihrer Freunde von der Pfaff Music Band, um einen schönen Moment der Entspannung und Verzauberung mit Konzertstücken aus klassischer und zeitgenössischer Musik und natürlich mit Stücken zum Thema Weihnachten zu erleben.
Italiano :
Unitevi ai 60 musicisti sul palco, gli Echo du Strangenberg e i loro amici della Pfaff Music Band, per una rilassante e incantevole performance di musica classica e contemporanea, e naturalmente di brani a tema natalizio.
Espanol :
Únase a 60 músicos en el escenario, el Echo du Strangenberg y sus amigos de la Pfaff Music Band, para una relajante y encantadora actuación de música clásica y contemporánea, y por supuesto piezas de temática navideña.
