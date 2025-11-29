CONCERT DE NOËL DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE DE LODÈVE

Avenue Docteur Joseph Maury Lodève Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

L’école de musique de Lodève vous propose son événement de fin d’année.

Soutenez nos artistes de talent à l’occasion de ce concert mémorable.

L’école de musique de Lodève vous propose son événement de fin d’année.

Soutenez nos artistes de talent à l’occasion de ce concert mémorable. .

Avenue Docteur Joseph Maury Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 6 42 64 02 24 ecoledemusique@lodeve.com

English :

The Lodève music school invites you to its end-of-year event.

Support our talented artists at this memorable concert.

L’événement CONCERT DE NOËL DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE DE LODÈVE Lodève a été mis à jour le 2025-11-25 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC