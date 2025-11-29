CONCERT DE NOËL DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE DE LODÈVE Lodève
CONCERT DE NOËL DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE DE LODÈVE
Avenue Docteur Joseph Maury Lodève Hérault
L’école de musique de Lodève vous propose son événement de fin d’année.
Soutenez nos artistes de talent à l’occasion de ce concert mémorable.
Avenue Docteur Joseph Maury Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 6 42 64 02 24 ecoledemusique@lodeve.com
English :
The Lodève music school invites you to its end-of-year event.
Support our talented artists at this memorable concert.
