Concert de Noël de l’école de musique Rue de la chocolaterie Donzère

Concert de Noël de l’école de musique

Début : Vendredi 2025-12-12 20:30:00

fin : 2025-12-12 22:30:00

2025-12-12

Un moment d’émotion vous attend ! Venez écouter les élèves de l’école de musique communale de Donzère lors d’une soirée organisée à l’Espace Aiguebelle Parc de la Chocolaterie, avec les professeurs investis tout au long de l’année.

English :

A moment of emotion awaits you! Come and listen to the students of Donzère’s local music school during an evening organized at Espace Aiguebelle Parc de la Chocolaterie, with the teachers who have been involved throughout the year.

German :

Ein emotionaler Moment erwartet Sie! Hören Sie die Schüler der kommunalen Musikschule von Donzère bei einem Abend im Espace Aiguebelle Parc de la Chocolaterie, zusammen mit den Lehrern, die das ganze Jahr über investiert haben.

Italiano :

Vi aspetta una sorpresa! Venite ad ascoltare gli allievi della scuola di musica locale di Donzère in una serata organizzata presso l’Espace Aiguebelle Parc de la Chocolaterie, con gli insegnanti che sono stati coinvolti durante l’anno.

Espanol :

Le espera una velada inolvidable Venga a escuchar a los alumnos de la escuela municipal de música de Donzère en una velada organizada en el Espacio Aiguebelle Parque de la Chocolatería, con los profesores que han participado a lo largo del año.

