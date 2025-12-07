Concert de Noël de l’école de musique intercommunale Locminé
Concert de Noël de l’école de musique intercommunale
L’École de Musique Intercommunale #DanArBraz a le plaisir de vous inviter à son Concert de Noël, de 16h à 18h, à la salle La Maillette à Locminé. Organisé dans le cadre du marché de Noël de l’Amicale Laïque des écoles publiques, cet événement mettra à l’honneur le travail musical des élèves, fruit de leur engagement, de leur progression et de leur passion. .
Salle la Maillette Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 44 26 42
