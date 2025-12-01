Concert de Noel de l’école de musique Place de l’ancienne mairie Nyons
Concert de Noel de l’école de musique
Place de l’ancienne mairie Place Jacques Martin Deydier Nyons Drôme
Début : 2025-12-13 10:30:00
Concert de Noël de l’École de Musique de Nyons suivi d’un petit buffet préparé par les parents d’élèves.
Place de l’ancienne mairie Place Jacques Martin Deydier Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 16 21 edm26nyons@gmail.com
English :
Christmas concert by the École de Musique de Nyons, followed by a buffet prepared by parents.
