Concert de Noel de l’école de musique Place de l’ancienne mairie Nyons

Concert de Noel de l’école de musique

Place de l’ancienne mairie Place Jacques Martin Deydier Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:30:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Concert de Noël de l’École de Musique de Nyons suivi d’un petit buffet préparé par les parents d’élèves.

.

Place de l’ancienne mairie Place Jacques Martin Deydier Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 16 21 edm26nyons@gmail.com

English :

Christmas concert by the École de Musique de Nyons, followed by a buffet prepared by parents.

L’événement Concert de Noel de l’école de musique Nyons a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale