Concert de Noël de l’école de musique Villé

Concert de Noël de l’école de musique Villé samedi 22 novembre 2025.

Concert de Noël de l’école de musique

rue des Vosges Villé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-22 16:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

La Hintergass fête Noël !

Le quartier de la Hintergass va briller de mille feux à l’occasion de sa fête de Noël !

Dans une ambiance authentique et familiale, les ruelles s’illumineront et s’animeront autour de magnifiques décorations artisanales, créées spécialement pour l’occasion par les habitants du quartier.

Coup de cœur du week-end le concert de l’École de musique de la MJC Le Vivarium !

Un moment musical à ne pas manquer, où les jeunes talents de la Vallée feront vibrer la Hintergass aux sons de leurs instruments et des airs de Noël. Une parenthèse poétique et festive, parfaite pour se plonger dans l’esprit des fêtes ! 0 .

rue des Vosges Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 57 00 95 hintergass@etik.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert de Noël de l’école de musique Villé a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé