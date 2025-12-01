Concert de Noël de l’Ecole des arts vivants Beaumont-Hague La Hague

Concert de Noël de l’Ecole des arts vivants

Beaumont-Hague 8 Rue des Tohagues La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-16 19:00:00

fin : 2025-12-16 20:30:00

Date(s) :

2025-12-16

Comme chaque année, les vacances de Noël marquent un premier temps dans la saison de l’École des arts vivants. Elles marquent la première partie de l’année durant laquelle les élèves ont pu prendre leurs marques et entamer un travail de fond.

Pour cet évènement, ce sont les pratiques collectives (musiques actuelles, jazz, orchestre de rue…) qui sont mises à l’honneur afin de célébrer la musique comme une activité de partage. C’est l’occasion de se donner rendez-vous pour célébrer le passage à l’hiver. Venez partager un moment festif avec les élèves, les parents et l’équipe de l’école.

Tout public

Durée 90 minutes

Entrée libre sur réservation .

Beaumont-Hague 8 Rue des Tohagues La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 01 93 75 poleculturel@lahague.com

