Concert de Noël de l’Ecole des arts vivants Beaumont-Hague La Hague
Concert de Noël de l’Ecole des arts vivants Beaumont-Hague La Hague mardi 16 décembre 2025.
Concert de Noël de l’Ecole des arts vivants
Beaumont-Hague 8 Rue des Tohagues La Hague Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-16 19:00:00
fin : 2025-12-16 20:30:00
Date(s) :
2025-12-16
Comme chaque année, les vacances de Noël marquent un premier temps dans la saison de l’École des arts vivants. Elles marquent la première partie de l’année durant laquelle les élèves ont pu prendre leurs marques et entamer un travail de fond.
Pour cet évènement, ce sont les pratiques collectives (musiques actuelles, jazz, orchestre de rue…) qui sont mises à l’honneur afin de célébrer la musique comme une activité de partage. C’est l’occasion de se donner rendez-vous pour célébrer le passage à l’hiver. Venez partager un moment festif avec les élèves, les parents et l’équipe de l’école.
Tout public
Durée 90 minutes
Entrée libre sur réservation .
Beaumont-Hague 8 Rue des Tohagues La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 01 93 75 poleculturel@lahague.com
English : Concert de Noël de l’Ecole des arts vivants
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert de Noël de l’Ecole des arts vivants La Hague a été mis à jour le 2025-11-19 par OT Cotentin La Hague