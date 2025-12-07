Concert de Noël de l’Ecole Municipale de Musique du Teich. Salle de spectacle l’Ekla Le Teich
Concert de Noël de l’Ecole Municipale de Musique du Teich. Salle de spectacle l’Ekla Le Teich dimanche 7 décembre 2025.
Concert de Noël de l’Ecole Municipale de Musique du Teich.
Salle de spectacle l’Ekla 67 Rue des Pins Le Teich Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Concert de Noël organisé par l’école de musique du Teich.
Entrée libre. Concert gratuit.
Réservation conseillée.
Tout public. .
Salle de spectacle l’Ekla 67 Rue des Pins Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 15 04 86
English : Concert de Noël de l’Ecole Municipale de Musique du Teich.
L’événement Concert de Noël de l’Ecole Municipale de Musique du Teich. Le Teich a été mis à jour le 2025-11-26 par OT Le Teich