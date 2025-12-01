Concert de Noël de l’ECT Place du 14 juillet Saint-Paul-Trois-Châteaux
Concert de Noël de l’ECT Place du 14 juillet Saint-Paul-Trois-Châteaux dimanche 21 décembre 2025.
Concert de Noël de l’ECT
Place du 14 juillet Avenue des coteaux du tricastin Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme
Début : 2025-12-21 17:00:00
fin : 2025-12-21 18:30:00
2025-12-21
Chorale de Noël de l’Ensemble Choral Tricastin
Place du 14 juillet Avenue des coteaux du tricastin Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 59 60
English :
Christmas choir of the Ensemble Choral Tricastin
German :
Weihnachtschor des Ensemble Choral Tricastin
Italiano :
Coro di Natale dell’Ensemble Choral Tricastin
Espanol :
Coro de Navidad del Ensemble Choral Tricastin
L’événement Concert de Noël de l’ECT Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2025-11-15 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence