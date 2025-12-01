Concert de Noël de l’ECT Place du 14 juillet Saint-Paul-Trois-Châteaux

Concert de Noël de l’ECT

Place du 14 juillet Avenue des coteaux du tricastin Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Début : 2025-12-21 17:00:00

fin : 2025-12-21 18:30:00

2025-12-21

Chorale de Noël de l’Ensemble Choral Tricastin

Place du 14 juillet Avenue des coteaux du tricastin Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 59 60

English :

Christmas choir of the Ensemble Choral Tricastin

German :

Weihnachtschor des Ensemble Choral Tricastin

Italiano :

Coro di Natale dell’Ensemble Choral Tricastin

Espanol :

Coro de Navidad del Ensemble Choral Tricastin

