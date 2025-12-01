Concert de Noël de L’EIM Centre Culturel Robert Margerit Isle

Concert de Noël de L’EIM

Centre Culturel Robert Margerit 2 Rue du Général de Gaulle Isle Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-16

fin : 2025-12-16

2025-12-16

Le concert de Noël des élèves de l’EIM s’inscrit dans l’événement “Isle était une fois Noël”, organisé par la mairie d’Isle. Les jeunes musiciens offriront un moment chaleureux et festif, célébrant la magie de Noël à travers un programme musical rempli d’émotions. .

Centre Culturel Robert Margerit 2 Rue du Général de Gaulle Isle 87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 50 26 27

