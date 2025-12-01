Concert de Noël de l’EMM Salle EVA Blanzy

Concert de Noël de l’EMM

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-12-19 19:00:00

fin : 2025-12-19 20:30:00

2025-12-19

L’hiver s’installe, les lumières scintillent, et l’École Municipale de Musique vous invite à un voyage enchanteur pour célébrer Noël en famille.

Au programme des mélodies festives interprétées par les jeunes talents de l’école, des chorales entraînantes et des reprises de grands classiques de la saison.

Petits et grands, musiciens confirmés ou simples amateurs, venez partager un moment de convivialité et de magie musicale. .

Salle EVA 3 rue du 11 Novembre 1918 Blanzy 71450 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

