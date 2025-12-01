Concert de Noël de l’EMPB, Ensembles et orchestres Iffendic

Concert de Noël de l’EMPB, Ensembles et orchestres

Salle des Fêtes Iffendic Ille-et-Vilaine

Début : 2025-12-14 15:00:00

L’Ecole de Musique du Pays de Brocéliande vous offre son concert de Noël, un programme d’ensembles et d’orchestres, animé par la buvette de l’Association des Parents d’Elèves de l’EMPB. Vents, cuivres, cordes, accordéons diatoniques, percussions et voix, dans des musiques de styles très variés, joués par les petits et grands élèves de l’EMPB. .

Salle des Fêtes Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 06 60 54

