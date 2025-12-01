Concert de Noël de l’ensemble de cuivres A3BB Place Littré Avranches

Concert de Noël de l’ensemble de cuivres A3BB

Place Littré Hôtel de Ville Avranches Manche

Début : 2025-12-13 20:00:00

fin : 2025-12-13 21:30:00

2025-12-13

Une première partie de concert enchanteresse, au rythme des sublimes extraits du Lac des Cygnes de Tchaïkovski, avant de plonger dans l’éclat chaleureux des grandes musiques classiques et des chants de Noël.

L’ensemble de cuivres de l’Ecole des Arts Site d’Avranches, dirigé par Antoine Lusley, est composé d’une trentaine de musiciens dans différents pupitres d’instruments trompettes, cors, euphoniums, trombones, tubas et percussions.

Un concert caritatif accompagné par l’association ACADEMIE et dont une partie de la quête sera reversée à l’association France Alzheimer 50, représentée par Carmen Lebas.

Accès libre. .

English : Concert de Noël de l’ensemble de cuivres A3BB

