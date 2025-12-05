Concert de Noël de l’Ensemble Vocal A’Capella rue Principale Lixing-lès-Rouhling
L’esprit de Noël s’invite à Lixing-lès-Rouhling !
L’Ensemble Vocal A’Capella vous propose un moment musical chaleureux et plein d’émotion à l’occasion de son concert de Noël.
Au programme variétés françaises, chant de louange et des chants de Noël traditionnels et contemporains, interprétés avec passion et harmonie, pour célébrer la magie des fêtes.
Participation au chapeau (les dons recueillis seront reversés au profit de l’association “Roulez avec Lélé”)
Venez partager un moment de convivialité, de musique et de solidarité !Tout public
English :
Christmas spirit in Lixing-lès-Rouhling!
The Ensemble Vocal A?Capella presents a warm and emotional Christmas concert.
On the program: French variety, praise songs and traditional and contemporary Christmas carols, performed with passion and harmony, to celebrate the magic of the festive season.
(Donations will be donated to the charity Roulez avec Lélé )
Come and share a moment of conviviality, music and solidarity!
German :
Die Weihnachtsstimmung hält Einzug in Lixing-lès-Rouhling!
Das Vokalensemble A?Capella bietet Ihnen anlässlich seines Weihnachtskonzerts einen warmen und emotionalen musikalischen Moment.
Auf dem Programm stehen französische Varietäten, Lobgesänge sowie traditionelle und zeitgenössische Weihnachtslieder, die mit Leidenschaft und Harmonie vorgetragen werden, um den Zauber der Feiertage zu feiern.
Teilnahme am Hut (die gesammelten Spenden kommen dem Verein Roulez avec Lélé zugute)
Freuen Sie sich auf einen Moment der Geselligkeit, der Musik und der Solidarität!
Italiano :
Spirito natalizio a Lixing-lès-Rouhling!
L’Ensemble Vocal A?Capella vi propone un concerto di Natale caldo ed emozionante.
Il programma comprende canzoni di varietà francesi, canti di lode e canti natalizi tradizionali e contemporanei, eseguiti con passione e armonia per celebrare la magia delle festività.
Il ricavato sarà devoluto in beneficenza a Roulez avec Lélé
Venite a condividere un momento di convivialità, musica e solidarietà!
Espanol :
¡Espíritu navideño en Lixing-lès-Rouhling!
El Ensemble Vocal A Capella le ofrece un concierto de Navidad cálido y emotivo.
El programa incluye canciones francesas de variedades, canciones de alabanza y villancicos tradicionales y contemporáneos, interpretados con pasión y armonía para celebrar la magia de las fiestas.
La recaudación se destinará íntegramente a la asociación Roulez avec Lélé
Venga a compartir un momento de convivencia, música y solidaridad
