Concert de Noël de l’Ensemble Vocal de Guéret Eglise Sainte-Feyre
Concert de Noël de l’Ensemble Vocal de Guéret Eglise Sainte-Feyre dimanche 21 décembre 2025.
Concert de Noël de l’Ensemble Vocal de Guéret
Eglise 2B Place du 8 Mai Sainte-Feyre Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21
fin : 2025-12-21
Date(s) :
2025-12-21
Concert avec l’Ensemble Vocal de Guéret.
Direction Samuel Lison. .
Eglise 2B Place du 8 Mai Sainte-Feyre 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 48 48 87
English : Concert de Noël de l’Ensemble Vocal de Guéret
L’événement Concert de Noël de l’Ensemble Vocal de Guéret Sainte-Feyre a été mis à jour le 2025-11-27 par OT Grand Guéret