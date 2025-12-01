Concert de Noël de l’Ensemble vocal de Maussac Cazals

Concert de Noël de l’Ensemble vocal de Maussac

Eglise Notre-Dame Cazals Lot

Participation libre

Début : 2025-12-14 17:00:00

fin : 2025-12-14

2025-12-14

L’Association Musique et Paroles 46 a le plaisir de vous convier à une fin de journée exceptionnelle mettant en vedette l’Ensemble vocal de Maussac, qui enchantera vos sens lors d’un concert magique dédié à la célébration de Noël.

English :

The Association Musique et Paroles 46 is pleased to invite you to an exceptional end-of-day event featuring the Ensemble vocal de Maussac, who will delight your senses in a magical concert dedicated to the celebration of Christmas

German :

Die Association Musique et Paroles 46 freut sich, Sie zu einem außergewöhnlichen Tagesabschluss mit dem Ensemble vocal de Maussac einladen zu können, das Ihre Sinne in einem magischen Konzert verzaubern wird, das der Feier des Weihnachtsfestes gewidmet ist

Italiano :

L’Associazione Musique et Paroles 46 è lieta di invitarvi a una serata eccezionale con l’Ensemble vocal de Maussac, che delizierà i vostri sensi con un concerto magico dedicato alla celebrazione del Natale

Espanol :

La Association Musique et Paroles 46 tiene el placer de invitarle a una velada excepcional con el Ensemble vocal de Maussac, que deleitará sus sentidos en un concierto mágico dedicado a la celebración de la Navidad

