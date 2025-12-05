Concert de Noël de l’Ensemble Vocal Montéclair Eglise Notre Dame du Rosaire 52000 CHAUMONT Chaumont

Concert de Noël de l’Ensemble Vocal Montéclair Vendredi 5 décembre, 20h30 Eglise Notre Dame du Rosaire 52000 CHAUMONT Haute-Marne

15€, gratuité aux moins de 25 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-05T20:30:00 – 2025-12-05T22:00:00

Fin : 2025-12-05T20:30:00 – 2025-12-05T22:00:00

L’Ensemble Vocal Montéclair vous invite à entrer dans ce temps de Noël en la belle compagnie des musiciens de l’Ensemble Enthéos, sous la direction de Benoît Damant. Musique sacrée et Noëls traditionnels pour un programme résolument festif !

Au programme, Bach, Scarlatti, Poulenc ….. et des noëls traditionnels

Eglise Notre Dame du Rosaire 52000 CHAUMONT 15 rue des platanes 52200 CHAUMONT Chaumont 52000 Le Haut du Val Haute-Marne Grand Est

Une entrée festive dans le temps de Noël choeur musique sacrée