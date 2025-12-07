Concert de Noël de l’Ensemble Vocal Montéclair Eglise Saint Martin Langres

Concert de Noël de l’Ensemble Vocal Montéclair Dimanche 7 décembre, 17h30 Eglise Saint Martin Haute-Marne

15€, Gratuité aux moins de 25 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-07T17:30:00 – 2025-12-07T19:00:00

Fin : 2025-12-07T17:30:00 – 2025-12-07T19:00:00

L’Ensemble Vocal Montéclair vous invite à entrer dans ce temps de Noël en la belle compagnie des musiciens de l’Ensemble Enthéos, sous la direction de Benoît Damant. Musique sacrée et Noëls traditionnels pour un programme résolument festif !

Au programme, Bach, Scarlatti, Poulenc ….. et des noëls traditionnels

Eglise Saint Martin 3 rue Forgeot 52200 LANGRES Langres 52200 Langres Haute-Marne Grand Est

Une entrée festive dans le temps de Noël choeur musique sacrée