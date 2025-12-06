Concert de Noël de l’Ensemble Vocal Montéclair Eglise Sainte Marie Madeleine Montigny le Roi Avrecourt

Concert de Noël de l’Ensemble Vocal Montéclair Samedi 6 décembre, 18h00 Eglise Sainte Marie Madeleine Montigny le Roi Haute-Marne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-06T18:00:00 – 2025-12-06T19:30:00

Fin : 2025-12-06T18:00:00 – 2025-12-06T19:30:00

L’Ensemble Vocal Montéclair vous invite à entrer dans ce temps de Noël en la belle compagnie des musiciens de l’Ensemble Enthéos, sous la direction de Benoît Damant. Musique sacrée et Noëls traditionnels pour un programme résolument festif !

Au programme, Bach, Scarlatti, Poulenc ….. et des noëls traditionnels

Eglise Sainte Marie Madeleine Montigny le Roi 52140 MONTIGNY LE ROI Avrecourt 52140 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 90 31 50 »}]

Une entrée festive dans le temps de Noël choeur musique sacrée