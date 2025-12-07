CONCERT DE NOËL DE L’ENSEMBLE VOCAL MONTÉCLAIR Langres

CONCERT DE NOËL DE L’ENSEMBLE VOCAL MONTÉCLAIR

Église Saint-Martin Langres Haute-Marne

Tarif : 15 EUR

Début : 2025-12-07

Tout public

Organisé par l’association Ensemble Vocal Montéclair

L’Ensemble Vocal Montéclair vous invite à entrer dans ce temps de Noël en la belle compagnie des musiciens de l’Ensemble Enthéos, sous la direction de Benoît Damant. Musique sacrée et Noëls traditionnels pour un programme résolument festif !

Réservation souhaitée

Durée: 1h30 .

Église Saint-Martin Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 31 50

