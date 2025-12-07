CONCERT DE NOËL DE L’ENSEMBLE VOCAL MONTÉCLAIR Langres
CONCERT DE NOËL DE L’ENSEMBLE VOCAL MONTÉCLAIR Langres dimanche 7 décembre 2025.
CONCERT DE NOËL DE L’ENSEMBLE VOCAL MONTÉCLAIR
Église Saint-Martin Langres Haute-Marne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Tout public
Organisé par l’association Ensemble Vocal Montéclair
L’Ensemble Vocal Montéclair vous invite à entrer dans ce temps de Noël en la belle compagnie des musiciens de l’Ensemble Enthéos, sous la direction de Benoît Damant. Musique sacrée et Noëls traditionnels pour un programme résolument festif !
Tout public
Réservation souhaitée
Durée: 1h30 .
Église Saint-Martin Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 31 50
English :
L’événement CONCERT DE NOËL DE L’ENSEMBLE VOCAL MONTÉCLAIR Langres a été mis à jour le 2025-11-26 par Antenne du Pays de Langres