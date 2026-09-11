Informations pratiques

Paray-le-Monial

Concert de Noel de l’Ensemble Vocal Parodien

Eglise Sainte Marguerite Bellevue route de Saint Yan Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 16:30:00

fin : 2026-12-12 17:15:00

Date(s) :

2026-12-12

Concert de Noel de l’Ensemble Vocal Parodien donné au profit de l’orphelinat de Béthléem. Concert réalisé avec le Petit Chœur de Viry Charolles et un groupe de musiciens de Cornemuses. .

Eglise Sainte Marguerite Bellevue route de Saint Yan Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 24 08 17 michel.gineste@yahoo.fr

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English : Concert de Noel de l’Ensemble Vocal Parodien

L’événement Concert de Noel de l’Ensemble Vocal Parodien Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-08-24 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I