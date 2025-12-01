Concert de Noël de l’Ensemble vocal Pro Arte à Vire Normandie Rue Notre-Dame Vire Normandie
Rue Notre-Dame Eglise Notre Dame Vire Normandie Calvados
Début : 2025-12-14 16:00:00
L’ensemble vocal virois Pro Arte donne un prochain concert de chants de noël et chansons françaises dans l’église Notre Dame de Vire. L’entrée est libre !
Rue Notre-Dame Eglise Notre Dame Vire Normandie 14500 Calvados Normandie ensemblevocalproarte@gmail.com
