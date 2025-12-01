Concert de Noël de l’Ensemble vocal Spera Canta Lannion

Concert de Noël de l’Ensemble vocal Spera Canta Lannion dimanche 21 décembre 2025.

Eglise St-Jean du Baly Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Début : 2025-12-21 18:00:00
2025-12-21

Concert de Noël de l’Ensemble vocal Spera Canta, sous la direction d’Aurélie Marchand, à l’église Saint Jean du Baly.   .

Eglise St-Jean du Baly Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne  

