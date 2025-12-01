Concert de Noël de l’Ensemble vocal Spera Canta Lannion
Concert de Noël de l’Ensemble vocal Spera Canta Lannion dimanche 21 décembre 2025.
Concert de Noël de l’Ensemble vocal Spera Canta
Eglise St-Jean du Baly Lannion Côtes-d’Armor
Concert de Noël de l’Ensemble vocal Spera Canta, sous la direction d’Aurélie Marchand, à l’église Saint Jean du Baly. .
Eglise St-Jean du Baly Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne
