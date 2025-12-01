Concert de Noël de l’harmonie Echo du Hohnack Munster

Concert de Noël de l’harmonie Echo du Hohnack Munster dimanche 14 décembre 2025.

Concert de Noël de l’harmonie Echo du Hohnack

Place du marché Munster Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-12-14 16:30:00

fin : 2025-12-14 17:30:00

2025-12-14

L’Harmonie Écho du Hohnack vous invite à un moment musical magique et festif au marché de Noël de Munster !

Vibrez au rythme de la magie de Noël avec l’Harmonie Écho du Hohnack !

À l’occasion du marché de Noël au cœur des montagnes, les musiciens de l’harmonie vous invitent à un concert festif et chaleureux, mêlant tradition, émotion et esprit de partage.

Au programme des mélodies de Noël qui enchanteront petits et grands. Laissez-vous bercer par la musique et savourez pleinement l’atmosphère féerique du marché de Noël. .

Place du marché Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 31 80 contact@vallee-munster.eu

English :

The Harmonie Écho du Hohnack invites you to a magical and festive musical experience at the Munster Christmas Market!

German :

Die Harmonie Écho du Hohnack lädt Sie zu einem magischen und festlichen musikalischen Moment auf dem Weihnachtsmarkt in Munster ein!

Italiano :

L’Harmonie Écho du Hohnack vi invita a vivere un’esperienza musicale magica e festosa al Mercatino di Natale di Munster!

Espanol :

La Harmonie Écho du Hohnack le invita a una experiencia musical mágica y festiva en el Mercado de Navidad de Munster

