Concert de Noël de l’Harmonie-Fanfare de Rothau Saulxures

Concert de Noël de l’Harmonie-Fanfare de Rothau

32 rue principale Saulxures Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-30 16:00:00

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

La fanfare de Rothau vous donne rendez-vous pour son traditionnel concert de Noël. Entrée libre, plateau. .

