Concert de Noël de l’Harmonie-Fanfare de Rothau Saulxures

32 rue principale Saulxures Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-11-30 16:00:00
La fanfare de Rothau vous donne rendez-vous pour son traditionnel concert de Noël. Entrée libre, plateau.   .

32 rue principale Saulxures 67420 Bas-Rhin Grand Est +33 6 34 44 35 63  fanfarederothau@orange.fr

