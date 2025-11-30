Concert de Noël de l’Harmonie-Fanfare de Rothau Saulxures
Concert de Noël de l’Harmonie-Fanfare de Rothau Saulxures dimanche 30 novembre 2025.
Concert de Noël de l’Harmonie-Fanfare de Rothau
32 rue principale Saulxures Bas-Rhin
Début : Dimanche 2025-11-30 16:00:00
fin : 2025-11-30
2025-11-30
La fanfare de Rothau vous donne rendez-vous pour son traditionnel concert de Noël. Entrée libre, plateau. .
32 rue principale Saulxures 67420 Bas-Rhin Grand Est +33 6 34 44 35 63 fanfarederothau@orange.fr
