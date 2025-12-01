Concert de Noël de l’Harmonie les plus belles musiques de Disney Théâtre Lons-le-Saunier

Concert de Noël de l’Harmonie les plus belles musiques de Disney

Théâtre Rue Jean Jaurès Lons-le-Saunier Jura

Gratuit

Début : 2025-12-19 20:30:00

fin : 2025-12-19 22:30:00

2025-12-19

Billets gratuits Office de tourisme place du 11 novembre ( pas de réservation par téléphone)

Avec la magie des musiques de films de Walt Disney, plongez dans l’ambiance de noël avec le concert de l’orchestre d’Harmonie . Les musiciennes et musiciens de l’orchestre, sous la direction de Yannick Barthoulot ,feront revivre des mélodies inoubliables de l’univers de Disney pour le plaisir des petits et des grands. Venez nombreux partager ce moment unique riche en couleur et en émotion. .

