Concert de Noël de l'Harmonie Paloise Théâtre Saint Louis Pau dimanche 7 décembre 2025.
Concert de Noël de l’Harmonie Paloise
Théâtre Saint Louis 1 Rue Saint-Louis Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
2025-12-07
fin : 2025-12-07
2025-12-07
Venez vous plonger dans l’ambiance des Fêtes avec le Concert de Noël de l’Harmonie Paloise.
Cette année notre orchestre met en avant la clarinette avec l’ensemble de clarinettes du CRR de Pau (Adish’Clar) et en proposant un programme mettant en évidence cet instrument.
Également au programme des pièces d’animés japonais (studio Ghibli), des musiques de films policiers et des thèmes jazzy de Noël !!! .
Théâtre Saint Louis 1 Rue Saint-Louis Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine harmonie.paloise@live.fr
