Concert de Noël de l’Harmonie

Samedi 13 décembre 2025 de 15h à 16h. Place des Centuries Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 15:00:00

fin : 2025-12-13 16:00:00

Date(s) :

2025-12-13

L’Harmonie chante Noël !

L’orchestre d’harmonie de Salon-de-Provence vient ajouter sa touche de magie à cette journée. A travers les musiques de Noël, les musiciens vont diffuser une ambiance chaleureuse au pied du Château de l’Empéri.



Gratuit .

Place des Centuries Salon-de-Provence 13657 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 56 27 60

English :

The Harmonie sings Christmas!

L’événement Concert de Noël de l’Harmonie Salon-de-Provence a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de Tourisme de Salon de Provence