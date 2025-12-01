Concert de Noël de l’Harmonie Salon-de-Provence
Concert de Noël de l’Harmonie Salon-de-Provence samedi 13 décembre 2025.
Concert de Noël de l’Harmonie
Samedi 13 décembre 2025 de 15h à 16h. Place des Centuries Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 15:00:00
fin : 2025-12-13 16:00:00
Date(s) :
2025-12-13
L’Harmonie chante Noël !
L’orchestre d’harmonie de Salon-de-Provence vient ajouter sa touche de magie à cette journée. A travers les musiques de Noël, les musiciens vont diffuser une ambiance chaleureuse au pied du Château de l’Empéri.
Gratuit .
Place des Centuries Salon-de-Provence 13657 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 56 27 60
English :
The Harmonie sings Christmas!
L’événement Concert de Noël de l’Harmonie Salon-de-Provence a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de Tourisme de Salon de Provence