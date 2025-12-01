Concert de noël de l’OJBB Ouistreham

Concert de noël de l’OJBB

71 Route de Lion Ouistreham Calvados

Début : 2025-12-19 20:30:00

fin : 2025-12-19 22:00:00

2025-12-19

Concert de Noël de l’OJBB, avec la participation de l’école de musique Musique en Plaine et du SIVOM des Trois Vallées. Un moment musical festif réunissant jeunes talents et musiciens confirmés pour célébrer la magie de Noël.

English : Concert de noël de l’OJBB

OJBB Christmas concert, with the participation of the Musique en Plaine music school and the SIVOM des Trois Vallées. A festive musical event bringing together young talent and established musicians to celebrate the magic of Christmas.

German : Concert de noël de l’OJBB

Weihnachtskonzert des OJBB, unter Mitwirkung der Musikschule Musique en Plaine und des SIVOM des Trois Vallées. Ein festlicher musikalischer Moment, der junge Talente und erfahrene Musiker zusammenbringt, um den Zauber von Weihnachten zu feiern.

Italiano :

Concerto di Natale della OJBB, con la partecipazione della scuola di musica Musique en Plaine e della SIVOM des Trois Vallées. Un evento musicale festoso che riunisce giovani talenti e musicisti affermati per celebrare la magia del Natale.

Espanol :

Concierto de Navidad de la OJBB, con la participación de la escuela de música Musique en Plaine y el SIVOM des Trois Vallées. Un acontecimiento musical festivo que reúne a jóvenes talentos y músicos consagrados para celebrar la magia de la Navidad.

