CONCERT DE NOËL de l’Orchestre d’Harmonie de Maulévrier Maulévrier

Venez célébrer la magie de Noël avec l’Orchestre d’Harmonie de Maulévrier !

La période des fêtes approche à grands pas, et quoi de mieux qu’un magnifique concert pour partager la joie et la convivialité ? L’Orchestre d’Harmonie de Maulévrier vous invite à son traditionnel concert de Noël, un rendez-vous incontournable pour toute la famille !

Cette année, pour accueillir encore plus de spectateurs, le concert se déroulera en deux représentations le samedi 20 décembre au soir et le dimanche 21 décembre après-midi. Deux occasions parfaites pour venir profiter d’un moment musical exceptionnel.

Au programme, une sélection éclectique et festive

• Spirals of Light du compositeur japonais Naoya Wada, une pièce lumineuse qui enchantera vos sens,

• Riverdance, un morceau dansant qui célèbre les danses traditionnelles irlandaises,

• Puszta Dance de Jan Van der Roost, un voyage musical dans la danse slave,

• Une touche de jazz avec Salute to American Jazz, pour faire vibrer vos oreilles,

• Et bien d’autres surprises musicales pour vous transporter dans un univers de fête et de partage.

Et pour clôturer cette soirée en beauté, une petite surprise de Noël vous attend à la fin du concert, pour prolonger la magie de cette période si spéciale.

Ne manquez pas cette belle occasion de vivre un moment convivial et musical en famille ou entre amis. Réservez dès maintenant vos places et rejoignez-nous pour célébrer Noël en musique avec l’Orchestre d’Harmonie de Maulévrier ! .

SALLE DES FETES Maulévrier 49360 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 82 25 32 78 harmonie.maulevrier@gmail.com

