Concert de Noël de l’Orchestre d’Harmonie Rue de la République Decize dimanche 21 décembre 2025.

Début : 2025-12-21 18:00:00
fin : 2025-12-21 18:30:00

2025-12-21

L’Orchestre d’Harmonie de Decize dirigé par Jérôme Lacroix présente un concert de Noël dans les rues de Decize.
Un bon moment en perspective !

