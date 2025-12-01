Concert de Noël de Roumare Église Notre-Dame de Roumare Roumare

Concert de Noël de Roumare

Église Notre-Dame de Roumare

2025-12-13 20:00:00

2025-12-13 23:00:00

Date(s) :

2025-12-13

La commune de Roumare et le choeur d’Esneval vous invitent ce samedi 13 décembre au concert de Noël dans l’église de Roumare.

En attendant Noël, venez écouter les chants et musiques de Noël interprétés par le choeur d’Esneval dans le magnifique cadre de l’église de Roumare.

Venez nombreux profiter du concert de Noël de l’église de Roumare ! .

